Luftverkehr Hamburg lockert Nachtflugverbot durch „Air Defender 2023" Von dpa | 09.06.2023, 17:08 Uhr

Hamburg lockert wegen möglicher Behinderungen des zivilen Flugverkehrs durch die Militärübung „Air Defender 2023“ das Nachtflugverbot am Airport der Hansestadt. Für die Zeit der Übung vom 12. bis 16. und 19. bis 23. Juni „können auf Antrag Ausnahmegenehmigungen für verspätete Flüge bis 1 Uhr erteilt werden, sofern die Verspätungen durch die Übung verursacht wurden“, teilten die Umwelt- und Wirtschaftsbehörde am Freitag mit. Normalerweise gilt am Hamburger Flughafen zwischen 23.00 und 6.00 Uhr ein Nachtflugverbot.