Die Aktivisten trugen Gesichtsmasken von Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen Politikern. Foto: Lenthe-Medien/Harms up-down up-down Klimaprotest in Hamburg „Letzte Generation“ blockiert Verkehr in Eimsbüttel – Aktivisten tragen Scholz-Masken Von Yannick Kitzinger | 14.07.2023, 15:56 Uhr

Am Freitag gab es in Hamburg eine erneute Protest-Aktion der „Letzten Generation“. Mit den Gesichtern wichtiger deutscher Politiker als Maske klebten sich vier Demonstrierende auf eine Kreuzung in Eimsbüttel.