Mit Straßenblockaden versuchen Mitglieder der „Letzten Generation2 ihre Forderungen durchzusetzen. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Klimaprotest in der Innenstadt „Letzte Generation“ blockiert Straßen am Hamburger Hauptbahnhof Von Yannick Kitzinger | 02.03.2023, 18:10 Uhr | Update vor 40 Min.

Mitglieder der Klima-Protestbewegung „Letzte Generation“ haben am Donnerstag den Verkehr am Glockengießerwall und am Ballindamm lahmgelegt und ihre Hände auf die Fahrbahn geklebt.