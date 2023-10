Bis Mitternacht ließen in der Innenstadt Kultureinrichtungen, Unternehmen und Kirchen dann ihre Türen geöffnet und böten Lesungen, Impro-Theater, Poetry Slams, Talkrunden, Livemusik, Installationen und Aktionen. Auch die Ländermeile in der Mönckebergstraße, auf der sich die anderen 15 Bundesländer präsentieren, und das „Young Future Lab“ auf dem Gänsemarkt blieben bis in die Nacht geöffnet, ebenso zahlreiche gastronomischen Angebote.



Neben einer großen schwimmenden Bühne am Jungfernstieg biete auch die Bühne der Kulturen auf dem Eventareal „Hamburg International“ am Gerhart-Hauptmann-Platz mit Tango-Tanz aus Argentinien, Chansons aus Frankreich und Beatles-Hits von Sängerin Stefanie Hempel ein umfangreiches Musikprogramm, hieß es. Partyträchtig sind demnach auch die „Queer Area“ und der Stand des BID Reeperbahn am Ballindamm.