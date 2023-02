Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Messerattacke Hamburg: Kiel war über Angreifer von Brokstedt informiert Von dpa | 02.02.2023, 16:40 Uhr

Im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke von Brokstedt haben die Hamburger Behörden die Ausländerbehörde in Kiel nach eigenen Angaben früh über eine Inhaftierung des mutmaßlichen späteren Täters in der Hansestadt informiert. Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) und eine Vertreterin der Innenbehörde berichteten am Donnerstag im Justizausschuss der Bürgerschaft zudem von mehreren vergeblichen Versuchen, Kontakt zu der Kieler Behörde aufzunehmen.