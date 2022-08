Die Verletzten der Unfälle in Hamburg mussten mit dem Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht werden. FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Zwei Unfälle in kurzer Zeit Hamburg: Jugendliche von Auto und Kleinkind von Bus angefahren Von dpa | 17.08.2022, 12:21 Uhr

In Hamburg wurden am Dienstag eine 15- und ein Zweijähriger angefahren. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Jugendliche war wohl durch ihr Smartphone abgelenkt.