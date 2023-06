Anita Rées berühmtestes Selbstbildnis entstand 1930 und hängt in der Hamburger Kunsthalle. Foto: Stahlpress Medienbüro up-down up-down Hamburg Historisch Als Hamburgs große Malerin Anita Rèe an der „Machtergreifung“ der Nazis zerbrach Von Volker Stahl | 19.06.2023, 11:59 Uhr

Anita Rée lernte in Paris, arbeitete in Hamburg und verbrachte ihre letzten Tage auf Sylt. Da hatten Druck und Terror des NS-Regimes die Künstlerin bereits in tiefe Depressionen gestürzt.