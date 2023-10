Taschendiebe und Waffen im Visier Hamburg Hauptbahnhof: Auf Streife mit der Hunde-Staffel der Bundespolizei Von Dagmar Gehm | 05.10.2023, 12:30 Uhr Schäferhund Sharyk und Hundeführer Mohamed auf Streife entlang der Wandelhalle. Foto: Dagmar Gehm up-down up-down

Am 1. Oktober 2023 trat am Hamburger Hauptbahnhof ein Waffenverbot in Kraft. Bei der Durchsetzung setzt die Bundespolizei auch auf ihre Hundestaffel. Doch die Diensthunde haben vielfältige Aufgaben.