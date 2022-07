ARCHIV - Eine Frau hält Geldscheine in der Hand. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Arbeit Hamburg hat die höchsten Arbeitskosten Von dpa | 06.07.2022, 11:23 Uhr | Update vor 22 Min.

In Hamburg fallen bundesweit die höchsten Kosten für Arbeit an. 42,84 Euro mussten Betriebe in der Hansestadt 2020 im Durchschnitt pro Arbeitsstunde ihrer Mitarbeiter aufwenden, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Damit liege Hamburg um 15,3 Prozent über dem Bundesdurchschnitt noch vor Hessen, wo mit 40,29 Euro die zweithöchten Arbeitskosten angefallen seien. Am wenigsten kostete eine Arbeitsstunde laut Statistikamt mit 29,27 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. Hauptgründe für die unterschiedliche Höhe der Arbeitskosten seien Unterschiede bei den Verdiensten.