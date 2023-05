Ivi Vogelaar reiste aus Schwerin zu den Harley Days an. Foto: Dagmar Gehm up-down up-down Drei Teilnehmer erzählen Fans der Harley Days – darum lieben sie das Treffen der Kultmotorräder in Hamburg Von Dagmar Gehm | 21.05.2023, 22:21 Uhr

60.000 Besucher und Besucherinnen kamen an drei Tagen zum 20. Geburtstag der Harley Days Hamburg. Was sind das für Menschen, die trotz aller Kritik an Lärm und Gestank dem Zauber der kultigen Bikes erlegen sind?