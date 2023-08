In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0.00 Uhr in der vergangenen Woche, soll es in Hamburg-Harburg zu einem sexuellen Missbrauch einer 28-jährigen Frau gekommen sein. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei durchquerte die Frau die Parkanlage Schwarzenberg, als sie von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde.

Nachdem die 28-Jährige wenig später ihren Weg fortsetzen wollte, hielt der Mann sie fest und schlug ihr ins Gesicht. Anschließend soll es abseits des Weges zu sexuellen Handlung gegen den Willen der Frau gekommen sein.

Der Angreifer entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Die Frau beschrieb den Mann folgendermaßen:

Männlich

Etwa 30 bis 35 Jahre alt

Etwa 1,80 bis 1,90 Meter

Kräftige/Muskulöse Figur

Südländischer Typ

Bart entlang des Unterkiefers

Gesichtsnarben an der rechten Schläfe

Eine auffälliges Tattoo auf dem Bauch. Es soll sich um ein Tribal handeln, dass ein Tier darstellt. Vermutlich ein Wolf.

Der mutmaßliche Täter trug ein kariertes Hemd, Jeans und dunkle Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.