Corona Hamburg grundsätzlich zufrieden mit geplanten Corona-Regeln Von dpa | 09.08.2022, 18:11 Uhr

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard ist grundsätzlich zufrieden mit den geplanten Corona-Regeln für den Herbst, sieht aber auch noch Verbesserungsbedarf. „Da sind eine Menge Sachen drin, mit denen man sehr gut umgehen kann. Insofern ist das sehr viel weitgehender als das, was wir im Moment haben. Im Moment hätten wir für vieles ja gar keine Rechtsgrundlage“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im Anschluss an eine Schaltkonferenz mit den Gesundheitsministerinnen und -ministern der Länder sowie mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Auf der anderen Seite halte sie - wie auch die übrigen Länder - die geplante Regelung, dass frisch Geimpfte drei Monate von einer Maskenpflicht befreit sein sollen, für nicht umsetzbar.