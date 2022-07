FOTO: Blaulicht-News.de Feuer in Tankstelle Großfeuer auf A7-Raststätte „Harburger Berge West“ Von Blaulicht-News.de | 14.07.2022, 10:00 Uhr

Ein Großfeuer hält zurzeit die Einsatzkräfte an der Autobahnraststätte „Harburger Berge West“ an der A7 in Atem. Der bei Urlaubern als Zwischenstopp beliebte Autohof ist derzeit gesperrt.