Kulturpolitik Hamburg gibt erste Benin-Bronzen an Nigeria zurück Von dpa | 16.12.2022, 02:49 Uhr

Die Stadt Hamburg will heute die ersten geraubten Benin-Bronzen an Nigeria zurückgeben. Zuvor werde im Rathaus der Vertrag zur vollständigen Eigentumsübertragung und zur Rückgabe der 179 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin mit einem Schätzwert von 60 Millionen Euro unterzeichnet. Es wurde zudem vereinbart, dass zwei Drittel der Kunstschätze demnächst zurückgegeben werden. Ein Drittel der Objekte kann als Leihgaben in Hamburger Museen verbleiben.