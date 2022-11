Zentrale Kranzniederlegung am Volkstrauertag in Hamburg Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Volkstrauertag Hamburg gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt Von dpa | 13.11.2022, 14:33 Uhr

Die Hamburgische Bürgerschaft und der Hamburger Senat haben anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag der Opfer von Krieg, NS-Gewaltherrschaft und Terrorismus auf der ganzen Welt gedacht. „Seit 262 Tagen erleben wir, was Krieg in Europa für uns bedeutet. Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine verursacht so viel menschliches Leid“, sagte die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit (SPD), in ihrer Rede am Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Es sei ein Angriff auf Freiheit, Demokratie und alle Werte, die sich die Weltgemeinschaft nach 1945 gegeben hat.