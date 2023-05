Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Bildung Hamburg finanziert Maßnahmen aus Corona-Aufholprogramm Von dpa | 04.05.2023, 11:28 Uhr

Nach Auslaufen der Bundesförderung für das Corona-Aufholprogramm an den Schulen will Hamburg einige zentrale Maßnahmen fortführen. Dafür werden ab kommendem Jahr über drei Millionen Euro jährlich zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Fokus stehe dabei die Förderung von Schulen mit besonders vielen Schülern aus sozialen Problemlagen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag.