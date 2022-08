Deutsche Wirtschaft Foto: Christian Charisius/dpa/Bildarchiv up-down up-down Haushalt Hamburg finanziell besser durch 2021 gekommen als gedacht Von dpa | 31.08.2022, 14:23 Uhr

Hamburg ist finanziell deutlich besser durch das zweite Corona-Jahr 2021 gekommen als gedacht. Nachdem die Bilanz der Kernverwaltung im ersten Corona-Jahr 2020 noch ein Minus von 426 Millionen Euro aufgewiesen hatte, lag das Ergebnis im vergangenen Jahr bei einem Plus von 299 Millionen Euro, wie die Finanzbehörde am Mittwoch mitteilte. Betrachtet man den Hamburg mit all seinen Beteiligungen und Tochterunternehmen, dann lag das Plus 2021 bei 623 Millionen Euro - nach einem Minus in Höhe von 322 Millionen Euro im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr sei eine Trendumkehr gelungen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bei der Präsentation des Geschäftsberichts 2021 für die Hansestadt.