07.03.2023, 15:12 Uhr

Erstes Maiwochenende Hamburg feiert Hafengeburtstag: Paraden mit 250 Booten Von dpa

Der Hamburger Hafengeburtstag ist für unzählige Menschen ein richtig guter Grund, mal wieder an die Elbe zu fahren. Am ersten Maiwochenende ist es wieder so weit. Und die Fans des Maritimen müssen dabei auf keine liebgewonnene Tradition verzichten.