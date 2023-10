Verkehr Hamburg erwägt Bau von Magnetschwebebahn am Volkspark Von dpa | 18.10.2023, 15:51 Uhr | Update vor 34 Min. Das Hamburger Volksparkstadion Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down

Hamburg denkt über den Bau einer Magnetschwebebahntrasse von der S-Bahnstation Stellingen zu den Arenen am Volkspark nach. Die Stadt erörtere gemeinsam mit der Handelskammer und der Firmengruppe Max Bögl grundsätzlich die Möglichkeit eines Pilotprojekt, erklärte ein Sprecher der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende am Mittwoch. Die Gespräche befänden sich an einem sehr frühen Punkt. „Es ist derzeit noch komplett offen, ob und wie ein solches Vorhaben realisiert werden könnte“, sagte der Sprecher.