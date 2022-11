Statt der U1 verkehren am Wochenende Busse zwischen Volksdorf und Farmsen. Foto: imago-images/Chris Emil Janßen (Symbolfoto) up-down up-down Zwischen Volksdorf und Farmsen Bis zu 20 Minuten länger – U1 mit Ersatzverkehr am Wochenende Von dpa | 10.11.2022, 07:50 Uhr

Wegen Stellwerks- und Gleisarbeiten wird die U1 in Hamburg am Wochenende in zwei Stadtteilen durch Busse ersetzt.