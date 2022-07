ARCHIV - Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Deutscher Wetterdienst Hamburg erlebt trockenen Juli mit Temperaturrekord Von dpa | 29.07.2022, 15:28 Uhr

Der Juli hat Hamburg einen Temperaturrekord, wenig Regen und überdurchschnittlich viel Sonnenschein beschert. Die Durchschnittstemperatur lag mit 18,4 Grad um 1,4 Grad über dem Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Bundesweit waren es im Durchschnitt 19,2 Grad und damit 2,3 Grad mehr als in der Referenzperiode. Einen Temperaturrekord für Hamburg erlebte die Hansestadt am 20. Juli mit 40,1 Grad, gemessen im Stadtteil Neuwiedenthal.