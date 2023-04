Spatenstich für Parkanlage auf Tunneldach Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Spatenstich Hamburg erhält neuen Park auf einem Lärmschutztunnel über A7 Von dpa | 26.04.2023, 11:35 Uhr

Gut zwei Jahre nach Fertigstellung des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen wird auf dem Tunneldach ein Park angelegt. Die Senatoren für Verkehr, Umwelt und Stadtentwicklung, Anjes Tjarks, Jens Kerstan (beide Grüne) und Karen Pein (SPD), machten am Mittwoch gemeinsam mit Vertreterinnen des Bezirksamts Eimsbüttel den ersten symbolischen Spatenstich für die neue Grünfläche. Bis zum Sommer nächsten Jahres sollen auf dem 900 Meter langen Betondeckel über der Autobahn Grünflächen mit Bäumen, Sträuchern und Stauden angelegt werden. Auch Sport- und Spielmöglichkeiten sind geplant. Die Anlage kostet 5,7 Millionen Euro.