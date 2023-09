Das Hamburg Dungeon hat in seinen Katakomben pünktlich vor Beginn der Halloween-Zeit einen neuen Ort zum Gruseln in sein Programm aufgenommen. Die neue Show „Die Toten von Kirchhoff“ dreht sich dabei um eine vergessene Hamburger Elbinsel, um die sich auch eine alte Sage rankt, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Am Vormittag hatte die Show in der Hamburger Speicherstadt vor Medienvertretern ihre Premiere gefeiert. Die schaurige Geschichte dreht sich rund um seltsame Erdhügel und die darin Verscharrten, die bis heute keine Ruhe gefunden haben.



„Wir sind immer wieder auf der Suche nach historischen Stoffen, Geschichten und Legenden aus Hamburg, die zum Hamburg Dungeon passen. Als wir in einem Geschichtsbuch auf die Sage der Leichen von Kirchhoff stießen, war uns sofort klar, dass wir sie erzählen müssen - und wann passt eine solche Geschichte besser, als zu Halloween?“, sagte Geschäftsführerin Miriam Wolframm laut Mitteilung.



Mithilfe von professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern, filmreifer Kulissen und Special Effects erwache die schaurige Hamburger Geschichte zum Leben - für viel Gänsehaut und Schreckmomente. Die saisonale Show läuft vom 1. bis zum 31. Oktober. Das Hamburg Dungeon gibt es seit mehr als 20 Jahren in der Hansestadt. Ob Störtebekers Hinrichtung, die Sturmflut 1717, das große Feuer 1842 oder den Knast Santa Fu - es erzählt die dunklen Seiten der Hamburger Geschichte.