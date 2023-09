Ausbau der Bahnstrecke Hamburg: Deutschlandtakt nach Hannover schnell umsetzen Von dpa | 20.09.2023, 14:19 Uhr | Update vor 8 Min. Deutschlandtakt nach Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Beim geplanten Ausbau der Bahnstrecke Hamburg - Hannover muss nach Ansicht der Hamburger Verkehrsbehörde eine möglichst rasche Umsetzung des Deutschlandtakts im Vordergrund stehen - unabhängig vom Trassenverlauf. „Für uns ist entscheidend, dass der Deutschland-Takt so schnell und so gut wie möglich umgesetzt wird“, sagte Behördensprecher Dennis Krämer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Das geht nur, wenn der D-Takt auch länderübergreifend angepackt wird und alle Bundesländer ihre Schienen-Infrastruktur sowie Kapazitäten ausbauen und verbessern.“