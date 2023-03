Will zudem Hamburger Bürgermeister werden: Dennis Thering. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn up-down up-down Wahlkampf 2025 in Hamburg Überraschung bei der Hamburger CDU: Dennis Thering soll Christoph Ploß als Landeschef ablösen Von dpa | 19.03.2023, 14:54 Uhr

Dass der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Hamburger Bürgerschaft seine Partei als Spitzenkandidat in den Wahlkampf 2025 führen will, ist seit Wochen bekannt. Nun wird er weiter gestärkt und soll künftig auch die Partei im Land führen. Dafür tritt ein anderer zurück.