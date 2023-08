Tourismus Hamburg Cruise Days 2023 wieder „in alter Größe“ Von dpa | 30.08.2023, 14:26 Uhr Cruise Days Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Nach coronabedingten Einschränkungen können sich Kreuzfahrtfans in diesem Jahr wieder auf die Hamburg Cruise Days in größerem Format freuen. Vom 8. bis 10. September werden zur neunten Ausgabe des Kreuzfahrt-Festivals neun Schiffe im Hamburger Hafen erwartet, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.„Die Hamburg Cruise Days sind in alter Größe zurück“, hieß es.