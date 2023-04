Neuer Modus gegen Lehrermangel Foto: Sebastian Gollnow/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Hamburg braucht jährlich 900 neue Lehrkräfte Von dpa | 12.04.2023, 11:17 Uhr

Hamburg braucht wegen vieler Pensionierungen und wachsender Schülerzahlen in Zukunft jährlich mindestens 900 neue Lehrkräfte. Das sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch in der Hansestadt. Deshalb seien zusätzliche Maßnahmen geplant. Die Zahl der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst werde weiter von ursprünglich 810 auf nun 1215 bis auf 1350 Plätze im Jahr 2024 erhöht. Eine stärke Öffnung für Quereinsteiger sei geplant. Verbessert werden sollen auch die Möglichkeiten, dass Lehrkräfte nach ihrer Pensionierung weiterhin Unterricht geben können.