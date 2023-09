Am Montagabend ist ein 23-Jähriger in Hamburg-Borgfelde während eines Streits mit einem Messerangegriff schwer verletzt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Tat ereignete sich an der Kreuzung Bürgerweide/Wallstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Geschädigte gemeinsam mit fünf weiteren Männern in einem Renault Traffic Kleinbus. Als dieser Kleinbus an der Kreuzung Bürgerweide/ Wallstraße bei Rotlicht an der Ampel anhielt, gerieten die Männer aus bisher ungeklärten Gründen in einen Streit mit den Insassen eines hellen Kleinwagens.

Der Beifahrer des hellen Autos sowie der Geschädigte stiegen an der Kreuzung aus den Fahrzeugen aus und führten das Gespräch auf dem Gehweg fort. Der unbekannte Mann aus dem Kleinwagen habe dann dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht geschlagen und diesem mutmaßlich mit einem Messer in den Oberkörpergestochen.

Polizei sucht Täter nach Messerangriff in Hamburg-Borgfelde

Der Täter stieg anschließend wieder in den Kleinwagen. Die unbekannte Fahrerin des hellen Autos sowie der Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Der Geschädigte erlitt zunächst lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhausnotoperiert. Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr.

Beamte der Mordkommission haben die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen. Diese dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 27 bis 30 Jahre alt

circa 1,8 Meter groß

schwarze gegelte Haare mit Undercut

weißes T-Shirt

bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen mit Hamburger Kennzeichen handeln

Die Fahrerin des Fluchtwagens wird wie folgt beschrieben:

weiblich

korpulente Figur

dunkles, gelocktes Haar

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, insbesondere Hinweise auf den Täter, die Fahrerin oder das Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.