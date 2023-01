Wolfgang Borchert Foto: -/Rowohlt Archiv/dpa/Archivbild up-down up-down Schriftsteller Hamburg benennt Park nach Wolfgang Borchert Von dpa | 24.01.2023, 14:45 Uhr

Hamburg ehrt den Schriftsteller Wolfgang Borchert mit einem Park im Stadtteil Eppendorf. Borchert („Draußen vor der Tür“, „Nachts schlafen die Ratten noch“, „Die Hundeblume“) zähle zu den wichtigsten Autoren der Nachkriegsliteratur, erklärte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag. „In Eppendorf, wo er geboren wurde, erinnert nun ein Platz an diesen herausragenden Schriftsteller.“ Konkret wird den Angaben zufolge die etwa 160 Meter lange Grünfläche an der Eppendorfer Landstraße zwischen Schottmüllerstraße und Marie-Jonas-Platz nach dem im Alter von 26 Jahren am 20. November 1947 gestorbenen Schriftsteller benannt.