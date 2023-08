In Hamburg stehen von Frühjahr 2024 an Tausende Legosteine im Mittelpunkt einer neuen Freizeitattraktion. In der Hafencity soll ein Lego-Entdeckerzentrum mit zwölf Erlebnisbereichen entstehen, wie Merlin Entertainments am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Herz des etwa 3000 Quadratmeter großen Hamburger Lego-Discovery-Centres werde eine Lego-Miniwelt, in der bekannte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt einen Platz finden. Dafür sind den Angaben zufolge rund 1,5 Millionen Lego-Steine verbaut worden. Weitere 500.000 Steine können zudem zum Spielen, Entdecken und Kreieren genutzt werden. Auch ein 4D-Kinoerlebnis und eine Minifiguren-Werkstatt sind Teil des Angebots.

Lego Discovery Centre sucht noch kleine Mitbauer

Wer gern mit Lego bastelt und kreativ ist, kann nun auch Teil der Creative Crew werden. Gesucht werden Kinder, die die neue Lego-Welt als Modelbauerinnen und Modellbauer bei der Entstehung begleiten.

Bewerben können sich Mädchen und Jungen zwischen vier und zehn Jahren mit einem Foto eines eigenen Bauwerkes und sich. Das Lego-Entdeckerzentrum ist im Westfield-Hamburg-Überseequartier untergebracht.