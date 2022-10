Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Hamburg: Bei Grundschul-Bildungsvergleich auf Platz sechs Von dpa | 17.10.2022, 09:33 Uhr

Hamburgs Grundschüler haben in einem bundesweiten Bildungsvergleich Boden gutgemacht. Laut dem am Montag bei der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgestellten IQB-Bildungstrend 2021 liegt Hamburg insgesamt auf Platz sechs - das beste bisher erzielte Ergebnis. Dabei wurden bundesweit die Kompetenzen der Viertklässler in den Bereichen Mathe, Lesen, Zuhören und Rechtschreibung überprüft. Deutschlandweit sank der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die „Regelstandards“ schafften, gegenüber der letzten Untersuchung von 2016.