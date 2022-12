In Hamburg ist ein Mann in einen vier Meter tiefen Schacht gestürzt und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Symbolfoto: Imago Images/ teamwork up-down up-down Unfall in Fetthebeanlage Hamburg-Altona: Arbeiter in Schacht abgestürzt und lebensgefährlich verletzt Von shz.de/dpa | 22.12.2022, 11:45 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist am Paul-Nevermann-Platz in Hamburg-Altona aus bislang ungeklärter Ursache ein Arbeiter nach Arbeiten an einer E-Leitung in einen etwa vier Meter tiefen Schacht gestürzt und war nicht mehr ansprechbar.