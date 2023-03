Viele Passagiere am Hamburg Airport müssen sich am Montag spontan umorientieren. Foto: dpa up-down up-down Warnstreik Hamburg Airport Situation am Hamburger Flughafen: 123 abgehende und 50 ankommende Flüge fallen aus Von dpa | 12.03.2023, 10:49 Uhr | Update vor 17 Min.

Wegen des angekündigten 24-stündigen Warnstreiks am Hamburger Flughafen fallen am Montag nicht nur alle 123 geplanten Flüge ab Hamburg aus. Es betrifft auch Departures am Sonntagabend sowie ankommende Flüge.