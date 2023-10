Nahost-Experte im Interview „Deutschland muss aufhören, den Terror gegen Israel indirekt mitzufinanzieren“ Von Guido Behsen | 12.10.2023, 17:02 Uhr Nahost-Experte Dirk Peddinghaus auf dem Gelände der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Foto: Guido Behsen up-down up-down

Dirk Peddinghaus ist Israel-Experte am German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) in Hamburg. Wie der Nahost-Experte den Terror der Hamas einordnet, wo die Drahtzieher sitzen und was der Westen tun kann.