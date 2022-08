ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Hamburger Langericht Haftstrafen für zwei Frauen wegen Betrugs per „Enkeltrick“ Von dpa | 03.08.2022, 16:38 Uhr

Zwei Frauen sind vom Hamburger Landgericht wegen Betrugs per „Schockanruf“ und „Enkeltrick“ zu mehr als dreijährigen Haftstrafen verurteilt worden. In drei Fällen hatten sie als „Abholerinnen“ insgesamt 105.000 Euro von alten Menschen ergaunert, in einem weiteren Fall, in dem es um Geld und Wertsachen über rund 100.000 Euro ging, waren sie daran gescheitert, dass ein Zeuge auftauchte. In der Urteilsbegründung vom Mittwoch hieß es nach Angaben eines Gerichtssprechers, die Opfer seien „ganz mies in die Irre geführt“ und so besonders auf emotionaler Ebene getroffen worden, so dass sie noch sehr lange daran litten, auf diese Weise hinters Licht geführt worden zu sein.