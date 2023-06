Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Haftstrafen für Steuerhinterziehung in Millionenhöhe Von dpa | 12.06.2023, 16:46 Uhr

Wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe im Zusammenhang mit dem Handel mit Speiseölen hat das Landgericht Hamburg drei Männer zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Ein 41-Jähriger und ein 68-Jähriger wurden mit jeweils fünf Jahren und ein 67-Jähriger mit sieben Jahren Haft belegt, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte. Das Gericht ordnete zudem bei dem jüngsten Verurteilten die Einziehung von knapp 558.000 Euro an. Bei dem 67-Jährigen seien es gut 21.000 Euro und bei dem 68-Jährigen rund 220.000 Euro.