Kriminalität Haftbefehl gegen Hamburger Mutter nach Tod ihres Säuglings Von dpa | 28.05.2023, 14:25 Uhr

Gegen eine junge Mutter aus Hamburg ist nach dem Tod ihres Säuglings ein Haftbefehl erlassen worden. Die 32-Jährige steht im Verdacht, ihr Baby in ihrer Wohnung im Stadtteil Billstedt umgebracht zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge passierte die Tat bereits am Montagmorgen. Weitere Auskünfte zum Tathergang, zum Motiv oder zu anderen Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Nur wenige Tage nach der Tat habe die Frau versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Einsatzkräfte retteten sie. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.