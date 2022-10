Containerterminal Tollerort Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Protokollnotiz Hafengeschäft: Ressorts äußern schwere Bedenken Von dpa | 26.10.2022, 15:25 Uhr

In einer Protokollerklärung haben das Außenministerium und andere Ressorts schwere Bedenken zur Entscheidung des Kabinetts über den chinesischen Einstieg bei einem Terminal im Hamburger Hafen geäußert. „Der Erwerb von Anteilen am Containerterminal Tollerort durch die chinesische Staatsreederei Cosco erweitert den strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Transportinfrastruktur sowie die deutsche Abhängigkeit von China unverhältnismäßig“, heißt es in der Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.