Am Wochenende feiert Hamburg wieder den Hafengeburtstag Foto: Markus Scholz Von Freitag bis Sonntag HVV weitet Angebot zum Hamburger Hafengeburtstag aus Von dpa | 14.09.2022, 12:44 Uhr

Längere Züge, verdichtete Taktung, bis in die Nacht: Der HVV in Hamburg erweitert sein Angebot zum Hagengeburtstag am Wochenende.