Stromzähler Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Härtefallfonds gegen Stromsperren bisher kaum gefragt Von dpa | 10.02.2023, 05:37 Uhr

15 Millionen Euro stellt die Stadt Hamburg in einem Härtefallfonds bereit, um drohende Stromsperrungen wegen unbezahlter Rechnungen abzuwenden. Doch nicht jeder kann die Hilfe in Anspruch nehmen. Und die Nachfrage hält sich noch stark in Grenzen.