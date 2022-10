Robert Habeck Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Energie Habeck berät über „grüne“ Wasserstoff-Technologie Von dpa | 21.10.2022, 17:33 Uhr

Vor der Übergabe der ersten Wasserstoff-Testlieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) an den Kupferhersteller Aurubis ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit dem Industrieminister der Emirate, Sultan Al Jaber, zusammengekommen. Gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) berieten sie am Freitag im Hamburger Rathaus über Möglichkeiten, mit „grünem“ Wasserstoff künftig auf fossile Brennstoffe in der industriellen Produktion zu verzichten.