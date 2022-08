Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Güterbahn erfasst Auto im Hamburger Hafen: Mann verletzt Von dpa | 24.08.2022, 18:14 Uhr

Bei einem Unfall im Hamburger Hafen hat eine Güterbahn ein Auto erfasst. Dabei wurde der 41-jährige Fahrer des Wagens leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Lok das Auto am Bahnübergang Neuhöfer Brückenstraße in Höhe Alter Rethedamm an der Fahrerseite erfasst und es mehrere Meter mitgeschleift. Zeugen zogen den verletzten Autofahrer aus dem Wagen und kümmerten sich um ihn. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.