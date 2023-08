Versicherungsverband Günstigere Vollkaskoversicherung für Autofahrer in Hamburg Von dpa | 24.08.2023, 11:19 Uhr Autos Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Für etliche Autobesitzer in Hamburg könnte die Kfz-Versicherung 2024 etwas günstiger werden, nämlich dann, wenn sie für ihr Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom Donnerstag trifft das auf etwa 340.000 Autofahrende zu, deren Autos in der Vollkaskoklasse 7 statt bisher 8 eingestuft werden. In der Kfz-Haftpflichtversicherung bleibe es hingegen bei der Einstufung in die zweithöchste Klasse 11, „da die Schäden hier rund 25 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegen“.