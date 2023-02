Grüne Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Parteien Grünen-Parteitag stimmt für „15-Minuten-Stadt“ Hamburg Von dpa | 25.02.2023, 16:45 Uhr

Hamburg soll nach dem Willen der Grünen zu einer nachhaltigen „15-Minuten-Stadt“ werden. Einem entsprechenden Leitantrag des Landesvorstands unter dem Titel „Deine Stadt, dein Viertel - lebenswertes Hamburg für alle“ stimmte die Mitgliederversammlung am Sonnabend in Wilhelmsburg einstimmig zu. Er sieht vor, dass alles, was man zum Leben benötigt - Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, Freizeitangebote, Bildungsstätten - binnen 15 Minuten erreicht werden können - „und zwar überall in der Stadt“, betonte der stellvertretende Landesvorsitzende Leon Alam.