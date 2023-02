Maryam Blumenthal Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Parteien Grünen-Parteitag beginnt mit Appell für Zusammenhalt Von dpa | 25.02.2023, 16:43 Uhr

Mit einem Appell für Solidarität und Zusammenhalt angesichts von Krisen und Katastrophen haben die Hamburger Grünen am Sonnabend ihren Landesparteitag begonnen. „Seit 366 Tagen herrscht Krieg mitten in Europa“, sagte die Landesvorsitzende Maryam Blumenthal zum Beginn der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine hätten inzwischen Schutz vor dem russischen Angriffskrieg in Hamburg gesucht. Der Krieg zeige, „wie zerbrechlich das Leben eigentlich ist“.