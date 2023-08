Bürgerschaft Grünen-Co-Fraktionschefin für Trinkerräume im Hauptbahnhof Von dpa | 17.08.2023, 18:36 Uhr Brennpunkt Hauptbahnhof Foto: picture alliance / Daniel Reinha up-down up-down

Die Co-Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion der Grünen, Jennifer Jasberg, hat spezielle Räume für Alkoholabhängige am Hamburger Hauptbahnhof vorgeschlagen. Im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal sagt sie, man müsse sich nicht nur um die Drogenabhängigen kümmern, wie der NDR am Donnerstag mitteilte. „Beim Alkohol geht es ja auch um eine Suchtproblematik.“ Bei einem Alkoholverbot würden die Menschen nicht verschwinden. Sie verwies auf gute Erfahrungen in anderen Städten mit Trinkerräumen. Das solle Hamburg prüfen.