Hamburgs Grünen-Fraktionschefin Jenny Jasberg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Sprache Grüne wollen Neubestimmung des Sagbaren in der Bürgerschaft Von dpa | 10.03.2023, 06:50 Uhr

Was darf man in einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft sagen und was nicht? Immer wieder kassieren Abgeordnete einen Ordnungsruf, weil sie gegen den parlamentarischen Sprachgebrauch verstoßen. Doch was ist das überhaupt? Die Grünen sehen Klärungsbedarf.