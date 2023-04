Hamburger Hafenterminal Tollerort Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Chinesischer Staatskonzern Grüne und FDP: Cosco-Beteiligung an Hafen erneut prüfen Von dpa | 12.04.2023, 14:46 Uhr

Grüne und FDP fordern eine erneute kritische Überprüfung des geplanten Einstiegs des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Hamburger Container-Terminal. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit Blick auf eine Einstufung des Terminals als kritische Infrastruktur: „Die Bundesregierung sollte diese neue Bewertung zum Anlass nehmen, die Beteiligung von Cosco am Hamburger Hafen noch einmal sehr kritisch zu überprüfen. Die Beteiligung von Cosco am Hamburger Hafen ist ein Fehler.“