Die Grüne Jugend Hamburg hat das generelle Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen in Hamburg kritisiert. Antisemitismus und Volksverhetzung dürften keinesfalls geduldet und Jüdinnen und Juden in der Hansestadt müssten geschützt werden, betonten die Landessprecher Berkay Gür und Hanna Belgardt am Montag. Dennoch müsse die Versammlungsbehörde in der aktuellen Situation im Einzelfall prüfen und abwägen, ob Demonstrationen stattfinden dürfen oder nicht, sagte Gür. Es gelte, eine Spaltung der Stadtgesellschaft zu verhindern.



Die Grüne Jugend Hamburg stehe nach den Angriffen der radikal-islamischen Hamas solidarisch an der Seite Israels. Die „kollektive Bestrafung der Bevölkerung in Gaza“ für die Terrorangriffe der Hamas sei jedoch falsch, sagte Belgardt. „Die Menschen müssen weiterhin in humanitären Zuständen leben können. Wir sind deshalb auch solidarisch mit der palästinensischen Zivilbevölkerung und ihren Familienangehörigen in Hamburg.“ Die Bevölkerung in Gaza werde von der Hamas als Schutzschild instrumentalisiert. „Dass diese Menschen ihre Wut, ihre Trauer und Verzweiflung nicht auf die Straßen unserer Stadt bringen können, ist sehr fragwürdig“, sagte sie.



Erneut forderte der Grünen-Nachwuchs die sofortige Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH), das als Europazentrale der iranischen Regierung gilt. „Dieses Regime stärkt und unterstützt die Hamas maßgeblich“ und sei nicht erst seit Beginn des Krieges in Israel und Gaza ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in Hamburg, sagte Gür. Die bisherigen „Lippenbekenntnisse“ des Senats zur Schließung des IZH reichten nicht aus. „Wir fordern vom rot-grünen Senat, umgehend den Druck auf die Prüfung des Bundes zur Schließung zu erhöhen.“