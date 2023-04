Bucerius Law School Foto: picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Rechtswissenschaftler Grünberger wird Präsident der Hamburger Bucerius Law School Von dpa | 25.04.2023, 17:20 Uhr

Der Rechtswissenschaftler Prof. Michael Grünberger wird neuer Präsident der Hamburger Bucerius Law School. Das Kuratorium der Hochschule habe ihn auf Vorschlag des Akademischen Senats zum 1. Oktober in das Präsidentenamt bestellt, teilte die Bucerius Law School am Dienstag mit. Der gebürtige Südtiroler folge auf Prof. Katharina Boele-Woelki, die nach Ende ihrer zweiten vierjährigen Amtszeit Ende September in den Ruhestand trete.